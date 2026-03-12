"Cuando decís que sos diferente, tenés que demostrarlo siempre"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama, a propósito del escándalo que salpica al jefe de Gabinete Manuel Adorni por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este jueves a la situación política y económica del país durante su columna en Radio Panorama, donde cuestionó el escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al analizar el tema, el periodista señaló que el hecho podría parecer menor si no estuviera vinculado con el discurso político que impulsó el actual gobierno. “Parece banal que alguien ponga a su mujer en un avión oficial. Quizás no lo fuese si no hubieses hecho campaña con eso, con que sos diferente a los demás y que se terminaron los privilegios”, expresó.

En ese sentido, Granados sostuvo que quienes se presentan como distintos deben sostener ese estándar en sus decisiones. “La mujer del César no solo tiene que ser honesta sino parecerlo. Evidentemente, cuando ponés la vara alta y decís que sos diferente, tenés que demostrarlo siempre”, remarcó.

Durante su análisis también se refirió a cambios contemplados en la reforma laboral, y advirtió sobre una medida que, según indicó, no ha sido suficientemente difundida. “En la reforma laboral los bancos podrán descontar, si estás muy atrasado, la cuota del crédito directamente del sueldo. Hasta ahora el sueldo es inembargable. Nadie lo dice y no salió publicado en ningún lado y creo que hay que avisarle a la gente”, afirmó.

Granados además trazó un panorama sobre la situación económica actual, señalando contrastes entre anuncios de inversiones y dificultades en distintos sectores productivos. “En Estados Unidos hay anuncios de inversiones muy importantes, con Mercado Libre tomando empleados para su sistema digital y proyectos de todo tipo. Pero del otro lado, en el Boletín Oficial, siguen apareciendo quiebras, especialmente en los sectores textil, del calzado y metalúrgico”, explicó.

Finalmente, el analista planteó que el desarrollo económico del país podría acentuar diferencias regionales en los próximos años. “A esta altura ya nos damos cuenta a qué provincias les va a ir muy bien y a cuáles no. El conurbano va a tener muchos problemas y a las provincias cercanas a la cordillera les va a ir muy bien. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver dos Argentinas distintas”, concluyó.