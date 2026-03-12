Un diputado pidió que Adorni “dé un paso al costado” tras la polémica por su viaje a Nueva York

Pablo Juliano cuestionó al jefe de Gabinete por sus declaraciones al defender el viaje de su esposa en el avión presidencial y afirmó que el Gobierno “va a tener que tomar esto en serio”.

Hoy 08:48

El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, aseguró este jueves que el presidente Javier Milei debería pedirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “que dé un paso al costado”, en medio de la polémica por el viaje oficial a Nueva York.

“Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, expresó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Las críticas surgieron luego de que Adorni defendiera que su esposa viajara junto a la comitiva oficial y afirmara que fue a “deslomarse” durante su estadía en la ciudad estadounidense.

En ese contexto, Juliano sostuvo que “el Gobierno va a tener que tomar esto en serio” y cuestionó el discurso oficial contra la denominada “casta”.

“Llegaron diciendo que venían terminando con la casta y es muy de casta utilizar la palabra cansancio del trabajo. Llegó el fin de la lucha contra la casta”, lanzó.

Además, apuntó directamente contra las expresiones del funcionario. “No hay que correr la mirada del eje central que son las palabras que utilizó Adorni que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York. Que le explique eso al que no llega a fin de mes”, aseveró.