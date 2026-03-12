Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 22º
X
País

Un diputado pidió que Adorni “dé un paso al costado” tras la polémica por su viaje a Nueva York

Pablo Juliano cuestionó al jefe de Gabinete por sus declaraciones al defender el viaje de su esposa en el avión presidencial y afirmó que el Gobierno “va a tener que tomar esto en serio”.

Hoy 08:48
Pablo Juliano

El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, aseguró este jueves que el presidente Javier Milei debería pedirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “que dé un paso al costado”, en medio de la polémica por el viaje oficial a Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, expresó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.

Las críticas surgieron luego de que Adorni defendiera que su esposa viajara junto a la comitiva oficial y afirmara que fue a “deslomarse” durante su estadía en la ciudad estadounidense.

En ese contexto, Juliano sostuvo que “el Gobierno va a tener que tomar esto en serio” y cuestionó el discurso oficial contra la denominada “casta”.

“Llegaron diciendo que venían terminando con la casta y es muy de casta utilizar la palabra cansancio del trabajo. Llegó el fin de la lucha contra la casta”, lanzó.

Además, apuntó directamente contra las expresiones del funcionario. “No hay que correr la mirada del eje central que son las palabras que utilizó Adorni que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York. Que le explique eso al que no llega a fin de mes”, aseveró.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  2. 2. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  3. 3. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  4. 4. Carmiña fue expulsada de Gran Hermano por expresiones racistas dentro de la casa
  5. 5. El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado con descuentos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT