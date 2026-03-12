El Gobierno designó a Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la IGJ

La designación fue oficializada en el Boletín Oficial luego de que se aceptara la renuncia de Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia.

Hoy 09:34

El Gobierno nacional designó a Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo, según se informó este jueves a través del Boletín Oficial.

De acuerdo con el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, se aceptó la dimisión de Daniel Roque Vítolo, a quien se le agradeció “los servicios prestados” durante su desempeño al frente del organismo dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

En la misma resolución se oficializó la designación de Alejandro Horacio Ramírez como Inspector General de Justicia. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Vítolo había presentado su renuncia el viernes pasado, luego de que Mahiques asumiera como nuevo titular de la cartera de Justicia y solicitara la dimisión de varios funcionarios de organismos vinculados al área.

Entre ellos se encontraban las autoridades del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), encabezado por Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik; de la Oficina de Bienes Recuperados, conducida por Juan Cruz Montero; y de la Unidad de Información Financiera, que dirigía Ernesto Gaspari.