Rachel Zegler habló sobre la polémica por su papel en “Blancanieves” y las críticas por su origen

La actriz estadounidense calificó como “confusa” la reacción negativa que generó su elección para protagonizar la nueva versión de acción real del clásico de Disney y reflexionó sobre las tensiones de identidad y el impacto de sus mensajes en redes sociales.

Hoy 10:12

La actriz Rachel Zegler se refirió recientemente a la polémica generada por su elección como protagonista de la nueva versión de acción real de “Blancanieves” de Disney. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la intérprete calificó como “realmente confusa” la reacción adversa que surgió tras el anuncio de su participación, especialmente por las críticas relacionadas con su ascendencia colombiana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La elección de Zegler generó cuestionamientos en algunos sectores que consideraban que el personaje debía ser interpretado por una actriz blanca, lo que provocó un debate sobre la decisión de Disney de elegir a una intérprete de origen latino para encarnar a uno de los personajes más emblemáticos del estudio.

La actriz señaló que la situación le resultó contradictoria, ya que durante su participación en “West Side Story” (2021) también recibió críticas, aunque en ese caso por el motivo opuesto. Según explicó, algunos cuestionaron que no era “lo suficientemente latina” para interpretar a María. “Me dijeron que no era suficiente de una cosa para ‘West Side Story’ y demasiado de otra para ‘Snow White’”, recordó.

A partir de estas experiencias, Zegler reflexionó sobre las tensiones de identidad que enfrentan las personas con herencias culturales mixtas. La actriz afirmó sentirse orgullosa de su raíces colombianas, pero reconoció que la presión por encajar en categorías rígidas puede generar una sensación de exclusión. “Cuando eres dos cosas, eres simultáneamente nada”, expresó.

Zegler también defendió su decisión de no modificar su identidad para satisfacer expectativas externas. “Me niego a asimilarme para la comodidad de los demás”, afirmó durante la entrevista.

Durante la promoción de “Blancanieves”, la actriz también fue objeto de críticas por un mensaje publicado en redes sociales en apoyo a Palestina. En 2024, poco después de la presentación del primer tráiler de la película en el evento D23, Zegler agradeció el apoyo de los fanáticos en la red social X y luego escribió “Y recuerden siempre, Palestina libre”.

El comentario generó una fuerte reacción en redes sociales. La actriz reconoció que no anticipó la magnitud de la polémica y explicó que la experiencia le permitió reflexionar sobre la diferencia entre la intención de un mensaje y su impacto.

Según relató, la controversia incluso derivó en amenazas contra su seguridad personal, lo que la llevó a replantear la forma en que utiliza su visibilidad pública. “Si hubiera podido predecir todo lo que se me venía encima, habría tirado el teléfono al océano”, señaló.

A pesar de ello, Zegler sostuvo que sigue creyendo en la importancia de utilizar su plataforma para promover cambios sociales, aunque ahora considera necesario evaluar con mayor cuidado el momento y las consecuencias de cada intervención pública.