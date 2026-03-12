Las Termas: joven sufre graves heridas tras un choque de motocicletas

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de calles Buenos Aires y Güemes. La víctima, de 23 años, fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Santiago del Estero.

Hoy 10:17

Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido durante la madrugada de este jueves en Termas de Río Hondo dejó como saldo un joven de 23 años con traumatismo encéfalo craneano grave, quien debió ser derivado de urgencia al Hospital Regional de la capital santiagueña.

El hecho se registró alrededor de las 00:40 en la intersección de calles Buenos Aires y Güemes, donde por causas que se investigan colisionaron dos rodados.

Según informaron fuentes policiales, uno de los vehículos involucrados fue una motocicleta Honda Biz 125 cc, de color negro y sin dominio colocado, conducida por Brahian Nahuel Álvarez (24), domiciliado en la localidad de Mansupa, departamento Río Hondo.

El segundo rodado era una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, dominio 007GDS, que era conducida por Lautaro Roldán (23), quien se desplazaba acompañado por Ian Agustín Aguirre (17). Ambos tienen domicilio en el barrio Herrera El Alto.

De acuerdo con el testimonio del conductor de la Honda Biz, circulaba por calle Buenos Aires en sentido este-oeste y al llegar a la intersección con Güemes se produjo la colisión con la otra motocicleta, lo que provocó que los ocupantes de ambos vehículos cayeran violentamente sobre el asfalto.

Tras el impacto se solicitó la presencia de personal de salud, arribando una ambulancia que trasladó a los tres involucrados al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas.

Según el parte médico, Lautaro Roldán fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Santiago del Estero para estudios de mayor complejidad.

En tanto, Brahian Álvarez presentó una herida cortante en el pómulo superior izquierdo y quedó en observación médica, mientras que el menor Ian Aguirre fue examinado y presentaba escoriaciones.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó inspección ocular, levantamiento de evidencias y tareas periciales para determinar la mecánica del siniestro.

Ambas motocicletas fueron secuestradas preventivamente y trasladadas a sede policial, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La causa es investigada por el fiscal Rafael Zanni, quien dispuso la realización de acta de inspección ocular, croquis del lugar del hecho, intervención de Criminalística y seguimiento del estado de salud de los lesionados.