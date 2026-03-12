Billie Eilish podría debutar en el cine con la adaptación de "La campana de cristal"

La cantante está en conversaciones para protagonizar la nueva película de la directora canadiense Sarah Polley, basada en la novela de Sylvia Plath.

Hoy 10:51

La directora canadiense Sarah Polley prepara su regreso al cine con una nueva adaptación literaria. Tras el reconocimiento obtenido por “Ellas hablan”, que ganó el Oscar a mejor guion adaptado en 2023, la realizadora trabaja en una versión cinematográfica de “La campana de cristal”, la novela de Sylvia Plath.

Según informó el medio especializado Deadline, la cantante Billie Eilish se encuentra en conversaciones para participar en el proyecto, lo que podría marcar su debut en la gran pantalla. La artista ya tuvo una primera experiencia como actriz en la serie “Enjambre”, producida por Prime Video, actuación por la que recibió el People’s Choice Award a interpretación del año en televisión.

De concretarse su participación, el proyecto reuniría a dos ganadoras del premio Oscar. Polley obtuvo la estatuilla por el guion de “Ellas hablan”, mientras que Eilish ganó dos premios de la Academia por sus canciones en las películas “Barbie” y “Sin tiempo para morir”. La cantante también cuenta con múltiples premios Grammy y otros reconocimientos en la industria musical.

La novela “La campana de cristal” es la única obra narrativa de Sylvia Plath, autora reconocida principalmente por su poesía. Publicada en 1963, la historia tiene un carácter semiautobiográfico y narra las dificultades de Esther Greenwood, una joven que atraviesa problemas de salud mental mientras enfrenta las presiones sociales de la década de 1950. Según los informes, Eilish podría interpretar a la protagonista.

Plath es considerada una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. La novela fue publicada poco antes de su muerte.

La nueva adaptación contará con el respaldo de Focus Features y será producida por Joy Gorman, quien trabajó en la serie “Por trece razones”.

El libro ya tuvo una adaptación cinematográfica en 1979, dirigida por Larry Peerce y protagonizada por Marilyn Hassett y Julie Harris. En años posteriores se anunciaron nuevos proyectos basados en la obra, algunos vinculados a Julia Stiles, Kirsten Dunst y Dakota Fanning, aunque ninguno llegó a concretarse.