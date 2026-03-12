El caudal que ingresa al Dique Frontal llegó a 2.141 m³/s y preocupa la crecida del Río Dulce

El último reporte de la Central Hidroeléctrica Río Hondo indicó que el fuerte aporte desde la cuenca alta mantiene el monitoreo permanente y el alerta roja por la crecida del Río Dulce.

Hoy 10:51

La Central Hidroeléctrica Río Hondo difundió este jueves un nuevo reporte sobre la situación del dique frontal de Termas de Río Hondo, donde continúa el monitoreo permanente ante el fuerte incremento del caudal proveniente de la cuenca alta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe actualizado a las 9 de la mañana de este 12 de marzo, la cota del embalse alcanzó los 273,61 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En el mismo reporte se indicó que el caudal erogado llegó a 1.181 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de agua desde la cuenca alta ascendió a 2.141 m³/s, reflejando el impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región.

Este escenario mantiene el seguimiento constante de la situación hídrica, debido a que el ingreso de agua al embalse continúa siendo considerablemente superior al volumen que se libera hacia el Río Dulce.