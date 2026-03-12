Ingresar
Se mantiene el alerta roja y el caudal que ingresa al Dique Frontal llegó a los 2179 m³/s

El reporte de la Central Hidroeléctrica Río Hondo, de las 14 hs, indicó que el fuerte aporte desde la cuenca alta mantiene el monitoreo permanente y el alerta roja por la crecida del Río Dulce.

Hoy 14:52
Desbordes en Termas.

La Central Hidroeléctrica Río Hondo difundió este jueves un nuevo reporte sobre la situación del dique frontal de Termas de Río Hondo, donde continúa el monitoreo permanente ante el fuerte incremento del caudal proveniente de la cuenca alta.

De acuerdo con el último informe actualizado, a las 14 de este jueves 12 de marzo, la cota del embalse alcanzó los 273,76 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En el mismo reporte se indicó que el caudal erogado llegó a 1.200 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de agua desde la cuenca alta ascendió a 2.179 m³/s, reflejando el impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región.

Este escenario mantiene el seguimiento constante de la situación hídrica, debido a que el ingreso de agua al embalse continúa siendo considerablemente superior al volumen que se libera hacia el Río Dulce.

En este contexto, las autoridades mantienen vigente el alerta roja por la crecida y reforzaron las medidas preventivas en sectores ribereños, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y evitar que las personas se acerquen al cauce.

