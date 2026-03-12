El Gobierno provincial refuerza la asistencia a las familias afectadas por el temporal

Ante las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, el Gobierno de la provincia continúa con el despliegue del operativo de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas en distintos puntos del territorio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por disposición del Comité de Emergencia y por expresas instrucciones del gobernador Gerardo Zamora, equipos de Defensa Civil y distintos organismos provinciales trabajan en Santiago del Estero, La Banda, Monte Quemado y Frías, reforzando la presencia en territorio y brindando asistencia directa a quienes lo necesitan.

El operativo contempla el monitoreo permanente de la situación climática, el relevamiento de zonas comprometidas y el acompañamiento a las familias afectadas, con el objetivo de mitigar las consecuencias del exceso de agua.

Desde el Gobierno provincial señalaron que se mantiene el compromiso de garantizar una respuesta rápida y efectiva, con el seguimiento constante de las áreas más afectadas hasta que las condiciones climáticas vuelvan a la normalidad.