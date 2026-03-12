Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 25º
X
Locales

El Gobierno provincial refuerza la asistencia a las familias afectadas por el temporal

Equipos de Defensa Civil y organismos provinciales trabajan en Capital, La Banda, Monte Quemado y Frías para asistir a los vecinos perjudicados por las intensas lluvias.

Hoy 11:05

Ante las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, el Gobierno de la provincia continúa con el despliegue del operativo de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas en distintos puntos del territorio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por disposición del Comité de Emergencia y por expresas instrucciones del gobernador Gerardo Zamora, equipos de Defensa Civil y distintos organismos provinciales trabajan en Santiago del Estero, La Banda, Monte Quemado y Frías, reforzando la presencia en territorio y brindando asistencia directa a quienes lo necesitan.

El operativo contempla el monitoreo permanente de la situación climática, el relevamiento de zonas comprometidas y el acompañamiento a las familias afectadas, con el objetivo de mitigar las consecuencias del exceso de agua.

Desde el Gobierno provincial señalaron que se mantiene el compromiso de garantizar una respuesta rápida y efectiva, con el seguimiento constante de las áreas más afectadas hasta que las condiciones climáticas vuelvan a la normalidad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  2. 2. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Clima en Santiago del Estero: pronostican máxima de 30° y posibles tormentas aisladas este jueves 12 de marzo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT