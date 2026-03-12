Tres películas renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Se suman desde este jueves Iron Lung: Océano de Sangre, Streaming Paranormal y El Guardián: Último refugio, ampliando la oferta para los fanáticos del suspenso, la ciencia ficción y el terror.

Hoy 11:52

Como cada jueves la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso son tres las películas que se suman a la grilla de propuestas. Una de ellos es “Iron Lung: Océano de Sangre”, una historia de terror y ciencia ficción ambientada en un entorno claustrofóbico que explora una misión en un océano hostil. También llega “Streaming Paranormal”, una propuesta que combina misterio y fenómenos sobrenaturales vinculados al mundo digital. Completa la lista de novedades “El Guardián: Último refugio”, una película que mezcla acción y suspenso en una trama centrada en la protección de un lugar clave frente a una amenaza.

Además, esta semana regresa a la pantalla grande La saga Crepúsculo: Eclipse, tercera entrega de la popular franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer.

Iron Lung: Océano de Sangre. Película basada en el juego del mismo nombre, ambientada en un futuro postapocalíptico en el que un suceso conocido como 'El rapto silencioso' provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables conocidos del universo. Un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada, utilizando un pequeño submarino apodado 'Pulmón de Hierro', la única esperanza que queda.

Streaming Paranormal. Nour y Linn son las carismáticas creadoras del canal "True Fear", donde investigan historias aterradoras y teorías oscuras para sus miles de seguidores. En busca del próximo gran episodio, viajan a un pueblo olvidado en donde más de 70 mujeres fueron ejecutadas por brujería hace siglos. Lo que comienza como contenido perfecto para su audiencia, se convierte en una verdadera pesadilla al despertar una fuerza siniestra que nunca dejó el bosque. atrapadas, sin salida... y con la cámara aun grabando, descubrirán que hay transmisiones que nunca debieron ser compartida.

El Guardián: Último refugio. Un recluso en una remota isla escocesa rescata a una niña del mar, desencadenando una peligrosa secuencia de acontecimientos.