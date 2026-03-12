China aprobó una ley de “unidad étnica” que refuerza el uso del mandarín y acelera la asimilación de las minorías

La norma, adoptada por la Asamblea Popular Nacional, busca fortalecer una identidad nacional común entre los grupos étnicos del país.

Hoy 12:31

China aprobó este jueves una nueva ley destinada a promover una identidad nacional “compartida” entre los grupos étnicos del país, una medida que, según expertos y organizaciones de derechos humanos, reforzará la política de asimilación cultural impulsada por el presidente Xi Jinping y reducirá aún más el papel de los idiomas minoritarios en la vida pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La norma fue adoptada por la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento chino, durante la sesión de clausura de su reunión anual. El texto fue aprobado por amplia mayoría, con apenas tres votos en contra y tres abstenciones.

El nuevo marco legal, denominado “Promoción de la unidad étnica y el progreso”, busca fortalecer la cohesión nacional y promover lo que el gobierno define como una “conciencia común de la nación china”. La ley exige que organismos estatales, empresas, organizaciones sociales e instituciones educativas contribuyan a ese objetivo.

China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos, dominados por la mayoría han, que representa más del 91% de los 1400 millones de habitantes del país. Las minorías, entre ellas tibetanos, mongoles, hui, manchúes y uigures, se concentran en regiones que en conjunto abarcan cerca de la mitad del territorio chino, muchas de ellas ricas en recursos naturales.

Uno de los aspectos centrales de la legislación es el refuerzo del uso del mandarín como idioma común. La ley establece que el mandarín debe ser el idioma básico de enseñanza en las escuelas y la lengua principal en los asuntos gubernamentales y oficiales.

El texto también dispone que, en los espacios públicos donde convivan el mandarín y lenguas minoritarias, el mandarín debe tener preferencia en la ubicación y el orden de los carteles y señales. En la práctica, esto refuerza una tendencia que ya se observa en algunas regiones.

En Mongolia Interior, por ejemplo, el cambio en el sistema educativo provocó protestas en 2020 después de que las autoridades reemplazaran manuales en mongol por textos en chino. En la actualidad, muchos estudiantes solo pueden estudiar su idioma como asignatura adicional, durante una hora diaria.

Expertos señalan que la nueva ley consolida la estrategia de sinización de las minorías promovida por Xi. El mandatario ha sostenido que los distintos grupos étnicos deben integrarse como “semillas de granada que permanecen unidas” dentro de la nación china.

Según académicos y observadores, el texto también menciona la creación de “entornos comunitarios mutuamente integrados”, una formulación que podría favorecer la mezcla de poblaciones han y minoritarias en distintas regiones del país.

La legislación también aborda otros aspectos sociales. El borrador indica que las autoridades promoverán la integración entre grupos étnicos en áreas como educación, vivienda, migración, cultura, turismo y desarrollo económico.

Además, el texto establece que organizaciones religiosas y lugares de culto deben ajustarse a la política de “sinización de la religión”, una directriz que busca alinear las prácticas religiosas con los valores del Estado chino.

La ley también incluye medidas para facilitar los matrimonios mixtos entre distintos grupos étnicos. Para ello, prohíbe cualquier interferencia en las decisiones matrimoniales basada en el origen étnico, la religión o las costumbres.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y analistas consideran que la legislación refuerza políticas que ya se aplican en regiones con fuerte presencia de minorías, como Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior.

Según Human Rights Watch, varias de las directrices incluidas en la norma ya existen en esas zonas y ahora reciben un marco legal más amplio. Para críticos de la política oficial, el nuevo texto podría consolidar un proceso de asimilación cultural y ampliar las herramientas legales del Estado frente a quienes cuestionen la política de unidad étnica.

En paralelo, el Parlamento chino también debatió otras iniciativas durante las llamadas “dos sesiones”, las reuniones anuales del órgano legislativo y de un organismo consultivo del Partido Comunista. Entre ellas figuran un nuevo código ambiental, el presupuesto nacional, el informe de gobierno y el 15º plan quinquenal para el período 2026-2030.

Pero para muchos analistas, la ley de unidad étnica refleja una prioridad política clara del liderazgo chino: consolidar una identidad nacional homogénea bajo el liderazgo del Partido Comunista y reforzar el papel del mandarín como lengua común en todo el país.