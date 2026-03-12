“Chiqui” Tapia, sobre la sede de la Finalissima: “Queremos que se juegue en el Monumental”

El presidente de la AFA afirmó que Argentina buscará que el duelo entre los campeones de América y Europa se dispute en el estadio de River.

Hoy 12:53

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su deseo de que la Finalissima “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha declaración luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia.

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se lleve a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.