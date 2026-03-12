La Supergirl de Milly Alcock sufre un cambio rotundo a meses de su estreno

La película del nuevo universo de DC Studios reemplazó nuevamente al responsable de su banda sonora. Tom Holkenborg dejó el proyecto y será sustituido por Claudia Sarne.

Hoy 12:55

La película Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, realizó un nuevo cambio en su equipo creativo a tres meses de su estreno previsto para junio de 2026. El compositor Tom Holkenborg, conocido artísticamente como Junkie XL, abandonó el proyecto y será reemplazado por Claudia Sarne.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La salida de Holkenborg representa el segundo cambio en el área musical de la producción. Previamente también se había desvinculado Ramin Djawadi, reconocido por su trabajo en la serie Game of Thrones.

La decisión se produce cuando la película ya se encuentra en una etapa avanzada de su desarrollo, un momento en el que habitualmente la banda sonora suele estar en proceso de grabación. Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los motivos de la salida del compositor.

Milly Alcock Supergirl

La película está dirigida por Craig Gillespie y forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC Studios, supervisado por James Gunn. En el elenco también participan Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Jason Momoa.

La historia se inspira en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y seguirá a Kara Zor-El en una travesía espacial marcada por la pérdida de su planeta y un camino de venganza. El estreno mundial de Supergirl está previsto para el 26 de junio de 2026.