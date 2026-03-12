España quiere que la Finalissima se juegue en el Bernabéu y Argentina se opone

La sede del duelo entre los campeones de América y Europa cambiaría por el conflicto en Medio Oriente. UEFA y Conmebol analizan alternativas, pero la AFA no quiere que España sea local.

Hoy 13:03

La Finalissima entre la Selección Argentina y Selección de España podría cambiar de escenario a último momento. El partido que enfrentará a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 estaba previsto inicialmente en Doha, Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente obligaría a modificar la sede. En ese contexto, UEFA y Conmebol avanzan en negociaciones para reubicar el encuentro.

Desde Europa impulsan una alternativa clara: que el partido se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Sin embargo, la propuesta no convence a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, que considera que España tendría una ventaja deportiva al actuar prácticamente como local. Por eso, desde la AFA buscan mantener la idea de un escenario neutral.

El conflicto internacional que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán generó consecuencias también en el deporte. El plan inicial era jugar en el Estadio Lusail, en Doha, el mismo escenario donde la Albiceleste disputó los partidos decisivos del Copa Mundial de la FIFA 2022. Pero las tensiones regionales derivaron en la suspensión de la actividad futbolística en Qatar, dejando el evento en suspenso.

Mientras tanto, aparecieron otras sedes posibles. El Wembley Stadium fue descartado porque ese día Selección de Inglaterra y Selección de Uruguay tienen programado un amistoso con entradas ya vendidas. Tampoco prosperó el Hard Rock Stadium, en Miami, ya que el estadio estará ocupado por el Miami Open. Entre las alternativas que aún se analizan aparecen Lisboa y Londres.

A falta de confirmación oficial, la Finalissima se jugaría el 27 de marzo. Allí, la Selección Argentina buscará defender el título conseguido en 2021, cuando venció 3-0 a Selección de Italia en Wembley, en una edición que marcó el regreso del torneo entre los campeones de Sudamérica y Europa.