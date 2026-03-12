Gerardo Zamora y los senadores por Santiago renunciaron al aumento de sus dietas

Lo informó el referente del Frente Cívico a través de sus redes sociales.

Los senadores nacionales por Santiago del Estero —Gerardo Zamora, José Emilio Neder y Elia Esther del Carmen Moreno— presentaron una nota formal para renunciar al aumento salarial dispuesto para los integrantes del Senado de la Nación.

La decisión fue informada por Zamora a través de sus redes sociales. “En el día de la fecha, y ante todas las versiones periodísticas sobre un aumento a los integrantes del Senado, que llevaría a más de 11 millones de pesos los haberes; los tres senadores santiagueños hemos presentado nota formal a la vicepresidenta de la Nación renunciando al mismo”, expresó. En la publicación también adjuntó la misiva dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado.

El incremento salarial surge de un acuerdo alcanzado entre gremios y autoridades del Congreso en una reunión realizada en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados. Allí se definió un aumento escalonado del 11,9% para los trabajadores legislativos, que se aplicará en varios tramos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Debido a un mecanismo automático que vincula los haberes del personal del Congreso con las dietas de los legisladores, cada incremento otorgado a los empleados también impacta en los sueldos de los senadores. Con esa actualización, las dietas pasarían a aproximadamente 11,5 millones de pesos mensuales.

Ante esta situación, los tres representantes de Santiago del Estero resolvieron renunciar formalmente al incremento, decisión que fue comunicada mediante una nota presentada ante la presidencia del Senado.