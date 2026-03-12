San Lorenzo sufrió dos pésimas noticias: Hernández y Cerutti se rompieron el ligamento cruzado

El defensor y el delantero se retiraron lesionados en el empate ante Boca y los estudios confirmaron el peor diagnóstico. Ambos deberán ser operados y tendrán varios meses de recuperación.

Hoy 14:07

El empate 1-1 entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional dejó dos golpes durísimos para el Ciclón. Los estudios médicos confirmaron que Gastón Hernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, mientras que Ezequiel Cerutti padeció la misma lesión en la rodilla derecha, por lo que ambos deberán pasar por el quirófano.

La lesión de Hernández ocurrió a los 32 minutos del segundo tiempo en La Bombonera. El zaguero le robó la pelota a Marcelo Weigandt con un pequeño salto, pero al apoyar su rodilla izquierda quedó tendido en el césped. De inmediato pidió el cambio y se retiró entre lágrimas, caminando lentamente hacia el banco de suplentes.

Para el defensor mendocino no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo. Ya había sufrido roturas de ligamentos en 2021 y 2024, por lo que nuevamente afrontará un largo proceso de recuperación.

La otra mala noticia llegó a los 23 minutos del complemento. Tras tirar un taco, Cerutti intentó arrancar para seguir la jugada, pero su pie se le trabó en el césped y el gesto de dolor fue inmediato. El delantero fue reemplazado por Nahuel Barrios y luego se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que también ya había sufrido en 2023, aunque en la rodilla izquierda.

Ante este panorama, el nuevo responsable del fútbol profesional del club, Pablo Barrientos, analizará junto al entrenador Damián Ayude si será necesario sumar refuerzos, teniendo en cuenta que la recuperación de ambos futbolistas demandará al menos seis meses.

En un comunicado oficial, San Lorenzo informó: “Lamentamos comunicar que, luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Gastón Hernández ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirúrgicamente. El Tonga y el Pocho son para nuestro club dos referentes dentro y fuera de la cancha, y los acompañaremos durante todo su proceso de recuperación”.