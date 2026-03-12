Nediani: "La ciudad de La Banda está trabajando con normalidad pese a las intensas lluvias"

El intendente señaló que las precipitaciones superaron ampliamente los registros habituales, defendió las obras de infraestructura realizadas y explicó las dificultades económicas que enfrenta el municipio.

Hoy 14:39

El intendente de La Banda, Roger Nediani, afirmó que la ciudad continúa funcionando con normalidad pese al fuerte temporal registrado en los últimos días y destacó que las obras de infraestructura ejecutadas en los últimos años permitieron mejorar el drenaje del agua.

En diálogo con Radio Panorama, el jefe comunal explicó que las precipitaciones registradas en marzo fueron extraordinarias. “En un día ha llovido 110 milímetros y si tomamos las últimas 72 horas se han acumulado 210 milímetros. Es mucha agua caída en tan poco tiempo”, señaló.

El intendente agregó que las mediciones realizadas por la estación meteorológica instalada por el municipio indican que la ciudad ya superó los 600 milímetros de precipitaciones, cuando la media anual en la zona se ubica entre 500 y 550 milímetros. “Cualquier ciudad del mundo que supera su media anual de lluvias tiene complicaciones en el drenaje”, sostuvo.

Nediani remarcó que durante su gestión se ejecutaron diversas obras de desagüe y pavimentación que permitieron reducir el tiempo de escurrimiento del agua. Entre ellas mencionó 5.000 metros de desagües en calle Rebotaro y 3.000 metros de pavimento, además de intervenciones en barrios como Palermo, Avenidas y sobre la avenida Libertador.

El jefe comunal indicó que aún persisten sectores anegados, en algunos casos debido a asentamientos sin planificación urbana o a obras de urbanización inconclusas. También mencionó situaciones en barrios como San Carlos y Mama Antula, donde se realizan trabajos para evacuar el agua con bombas y camiones cisterna.

Dificultades económicas y obra pública

Durante la entrevista, Nediani también se refirió a la situación financiera del municipio y aseguró que la eliminación de fondos nacionales y la caída de la coparticipación complicaron la ejecución de obras públicas.

Según explicó, el municipio dejó de recibir recursos vinculados al fondo compensador del transporte, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y programas de infraestructura que habían sido firmados con la gestión nacional anterior. “Esto sumado a la baja permanente de la coparticipación nos complejiza absolutamente todo”, afirmó.

En relación con la política salarial, el intendente recordó que durante 2025 el municipio incrementó progresivamente el sueldo básico de los trabajadores hasta alcanzar el 100%, tras acuerdos con los gremios.

Para 2026, indicó que el municipio aprobó un presupuesto con un incremento del 25%, cifra que —según explicó— fue consensuada con los representantes sindicales y responde a las posibilidades financieras de la comuna.

Posible candidatura

Consultado sobre el escenario político en la ciudad, Nediani reconoció que su equipo legal analiza si está habilitado para presentarse nuevamente como candidato a intendente.

El jefe comunal explicó que existe una posible “doble interpretación” de la Carta Orgánica municipal respecto a los períodos en los que se desempeñó como viceintendente y luego como intendente. No obstante, aseguró: “Entendemos que puedo ser candidato y además quiero ser candidato”.

Finalmente, defendió la gestión municipal y sostuvo que en tres años y medio se realizaron 300 cuadras de pavimento, 100 cuadras de cordón cuneta, 10.000 metros de desagües pluviales y 5.000 puntos de iluminación en distintos sectores de la ciudad.