Franco Colapinto fue optimista acerca de su debut en el GP de China: “Es una oportunidad”

El piloto argentino de Alpine terminó 14° en el Gran Premio de Australia y ya palpita la segunda fecha del campeonato en Shanghai, donde habrá carrera sprint.
El argentino Franco Colapinto se mostró optimista de cara a su participación en el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto de Alpine F1 Team llegó a Shanghai tras finalizar 14° en el Gran Premio de Australia y aseguró que el fin de semana será una nueva posibilidad para mejorar: “Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla”.
El pilarense de 22 años reconoció que el circuito chino será un desafío, ya que nunca compitió allí en la máxima categoría. “Todo será nuevo para mí. Es importante adaptarse rápido al coche y aprender rápido. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil”, analizó sobre el trazado asiático.
Además, Colapinto valoró que ambos monoplazas del equipo francés lograran completar la carrera en Australia, una competencia que tuvo cinco abandonos. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó décimo y sumó un punto, algo que el argentino consideró positivo para comenzar la temporada.
El piloto también se refirió a la espectacular maniobra que protagonizó en la largada en Melbourne, cuando evitó un choque con Liam Lawson, de Red Bull Racing. “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”, explicó. Y agregó con humor: “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder”.
