El equipo de Víctor Font negocia por Haaland en Barcelona y crece la incógnita sobre Julián Álvarez

Dirigentes cercanos al candidato opositor se reunieron con el CEO del Manchester City para intentar asegurar una prioridad por el delantero noruego. El interés por el argentino sigue en evaluación.

Hoy 14:41

La campaña electoral en FC Barcelona empieza a mover fichas fuertes en el mercado. El equipo de Víctor Font, uno de los candidatos opositores a la presidencia del club, avanzó en negociaciones para intentar conseguir una “opción preferente” por Erling Haaland, delantero del Manchester City.

Según informó el portal Sport, Carles Planchart y Xavier Aguilar, integrantes cercanos al proyecto de Font, se reunieron en Madrid con Ferran Soriano, CEO del club inglés. El encuentro se habría producido en el hotel donde se alojaba la delegación de los “Cityzens” antes del partido frente al Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League.

La idea sería asegurarse una prioridad de negociación si el goleador noruego decide dejar el City en el futuro. De todos modos, no se trata de una operación inmediata: Haaland renovó recientemente su contrato con el club inglés hasta 2034, por lo que cualquier movimiento se proyecta a largo plazo.

Mientras tanto, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasará con el interés por Julián Álvarez? El delantero argentino del Atlético de Madrid fue mencionado en varias ocasiones como posible refuerzo del conjunto catalán, aunque el propio jugador evitó alimentar los rumores.

“Yo qué sé, puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy feliz acá, pienso en el día a día”, explicó la Araña sobre su futuro en el club madrileño. Además, remarcó que nunca habló de una salida y que se siente agradecido por el cariño de los hinchas.

En medio de las versiones, el actual presidente Joan Laporta también bajó el tono a la posible llegada del delantero argentino y dejó la decisión en manos del director deportivo Deco. “Primero tenemos que ganar las elecciones y después se verá”, señaló, recordando además que el plantel ya cuenta con atacantes como Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Con las elecciones programadas para este fin de semana, el futuro deportivo e institucional del Barcelona podría empezar a definirse pronto, mientras el club se prepara para enfrentar al Sevilla FC por La Liga.