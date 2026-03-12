Un estudio nacional ubica a Santiago del Estero entre las provincias con menor consumo de sustancias en estudiantes secundarios

El relevamiento del Observatorio Argentino de Drogas analizó hábitos de más de dos millones de alumnos secundarios de todo el país y posicionó a la provincia con niveles de consumo por debajo del promedio nacional.

Hoy 14:54

El Observatorio Argentino de Drogas dio a conocer los resultados del 7º Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria de Argentina (2025), un relevamiento de alcance federal que permite analizar los patrones de consumo entre adolescentes y comparar la situación entre las distintas provincias del país.

El estudio incluyó 2.189.571 estudiantes de 1.085 establecimientos educativos de todo el país, con una muestra representativa que permite obtener resultados comparables a nivel provincial.

En el caso de Santiago del Estero, participaron 45.455 estudiantes, lo que permite analizar con precisión la situación local en relación con el promedio nacional y el resto de las jurisdicciones.

De acuerdo con los datos del informe, la provincia presenta un perfil de consumo bajo en comparación con el promedio nacional, ubicándose entre las jurisdicciones con menor prevalencia en diversos tipos de consumo entre estudiantes secundarios.

Entre los principales resultados se destaca que Santiago del Estero se encuentra entre las provincias con menores niveles de consumo en variables como apuestas (online y presenciales), alcohol, bebidas energizantes, tabaco y vapeadores o cigarrillos electrónicos.

En cuanto al consumo de psicofármacos, como tranquilizantes y estimulantes, si bien los niveles a escala nacional son bajos, la provincia se posiciona en un nivel medio-bajo en comparación con otras jurisdicciones.

A partir de estos resultados, el Gobierno provincial señaló que continuará fortaleciendo el monitoreo y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes, mediante el trabajo conjunto de la red de abordaje de adicciones integrada por organismos públicos, instituciones privadas, ONG, Hogares de Cristo, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.

Las autoridades destacaron que la evidencia generada por este tipo de estudios resulta clave para fortalecer la planificación de políticas públicas, con el objetivo de prevenir el consumo problemático y promover entornos saludables para las adolescencias y juventudes de la provincia.