SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
El gerente de EDESE brindó consejos para evitar problemas en estos días de intensa lluvia y alta humedad

Sergio Marinoff dialogó con Noticiero 7 y dejó recomendaciones para evitar problemas en las instalaciones eléctricas. Remarcó que si ingresa agua a la vivienda lo más pertinente es cortar el servicio mediante la baja de las conocidas “térmicas”.

Hoy 15:42
Sergio Marinoff.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron que muchas viviendas de la Capital y otras ciudades y localidades de Santiago del Estero sufrieran el ingreso de agua.

La situación, además de arruinar muebles y otros elementos, provoca un riesgo a los moradores, pues muchas veces afecta el sistema eléctrico y puede llegar a ocasionar problemas que pongan en riesgo la vida de las personas.

Por lo vivido hasta el momento, Noticiero 7 habló con el Gerente Comercial de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero, Sergio Marinoff, quien fue claro y remarcó la importancia que tiene el hecho de ser precavidos y respetuosos de la situación.

Para Marinoff, después de las fuertes lluvias como las que castigaron a Santiago estos días, “la humedad se deposita en las paredes y en los techos”, lo que “puede traer problemas de seguridad eléctrica”.

La autoridad de EDESE recalcó que siempre deben controlarse “las instalaciones por cuestiones de seguridad”, y recomendó hacerlo siempre con personal idóneo.

Marinoff aseguró que simples medidas alcanzan para evitar situaciones desagradables, y mencionó que el uso de los conocidos disyuntores es importante, al igual que el corte del suministro eléctrico cuando el agua ingresó a la vivienda. En este punto, dijo que al tener agua en el interior, se debe proceder a cortar el servicio mediante la baja de las conocidas llaves “térmicas”.

En otra parte de sus declaraciones, Marinoff aseguró que la costumbre de desenchufar los artefactos eléctricos también es buena para preservar los mismos. “Al no estar conectados se los protege”, sostuvo, y sobre los televisores recomendó y sentenció: “Una descarga eléctrica puede viajar por el cable de la TV o la fibra óptica”.

TEMAS Edese

