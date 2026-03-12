Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Dibu Martínez, silbado e insultado en Francia: la hostilidad de los hinchas del Lille que no olvidan Qatar

El arquero argentino volvió a ser blanco de insultos en Francia antes del cruce entre Aston Villa y Lille por la Europa League. En las tribunas apareció una bandera con un mensaje directo: “Martínez no es bienvenido”.

Hoy 15:49

El arquero Emiliano Martínez volvió a vivir una noche caliente en Francia. Antes del inicio del partido entre Lille OSC y Aston Villa por los octavos de final de la UEFA Europa League, el marplatense fue recibido con silbidos e insultos en el Estadio Pierre-Mauroy.

Apenas salió a realizar la entrada en calor, el clima ya era hostil. En una de las tribunas apareció una bandera de Francia con el mensaje “Martínez no es bienvenido”, una clara muestra de que los hinchas locales todavía no olvidan lo ocurrido en el Copa Mundial de la FIFA 2022, cuando Selección Argentina derrotó a Selección de Francia en la final disputada en Doha.

Para el Dibu, el cruce con Lille tiene un condimento especial. No es la primera vez que enfrenta la hostilidad de esta hinchada. En abril de 2024, cuando el Villa visitó Francia por los cuartos de final de la UEFA Europa Conference League, el arquero argentino también fue silbado durante todo el encuentro.

Aquella noche terminó siendo inolvidable para el campeón del mundo. Tras resistir 120 minutos de presión constante, Martínez se convirtió en figura al atajar dos penales en la definición y luego celebró con su ya clásico baile frente a la tribuna rival, un gesto que quedó grabado en la memoria de los fanáticos franceses.

Después de ese partido, el arquero había dejado en claro que el clima adverso no lo afecta, sino todo lo contrario. “Me motivan los hinchas. Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me tiraron cosas a la espalda y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar”, aseguró en aquella ocasión.

Ahora, con el Dibu nuevamente en suelo francés, el ambiente promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. El arquero buscará sostener el arco del Aston Villa para llegar con ventaja a la revancha en Birmingham, mientras que los hinchas del Lille dejaron en claro que el recibimiento ya estaba preparado mucho antes del pitazo inicial.

TEMAS Emiliano ‘Dibu’ Martínez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT