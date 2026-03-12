Ingresar
Vecinos del B° Mariano Moreno piden terminar con un profundo bache que “podría causar una desgracia”

Se comunicaron al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) y aseguraron que “el cráter” ya “va a cumplir varios meses, o tal vez años”. Le pusieron unas ramas adentro para que pueda ser divisado por peatones y automovilistas.

Hoy 15:55

La esquina de calles Lamadrid y Fortín, en el barrio Mariano Moreno de la Capital de Santiago del Estero, es testigo o dueña de un profundo bache que, según manifestaron los propios vecinos al WhatsApp de DiarioPanorama (385-5795000), “podría causar una desgracia”.

“Ya no sabemos qué hacer. Hace meses que este pozo está aquí y nadie hace nada. El lugar es muy transitado y hasta usado por las ambulancias del servicio de emergencias cuando deben dirigirse a la zona oeste de la ciudad”, precisó un vecino que escribió al WhatsApp de las Noticias.

El hombre dijo que las autoridades competentes deben hacerse cargo y remarcó que muchos rodados se rompieron y algunos motociclistas casi caen al pavimento al “encontrarse con el cráter”.

Tras las fuertes lluvias de los últimos días, el pozo se llenó de agua y su peligro es todavía más evidente, lo que obligó a quienes viven en la zona a ponerle unas ramas adentro para que sea bien visible. “Ojalá alguien tome cartas en el asunto”, suplicaron.

