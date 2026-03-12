Indec: la inflación de febrero fue de 2,9%

Este jueves se conoció el nuevo índice de precios. Acumula 33,1% en los últimos doce meses.

Hoy 16:05

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y fue de 2,9%.

Desde mayo de 2025, cuando el guarismo marcó 1,5%, el IPC acumula 8 meses consecutivos de subas, con registros de 2,8% en diciembre y 2,9% en enero. El dato oficial por parte del INDEC, se ubica por arriba de los dos puntos por sexto mes consecutivo.

A pesar de que desde el Gobierno mantienen su apuesta por reducir el IPC a números más cercanos a 0% para mediados de 2026, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Central (REM) que publica mes a mes el BCRA se aleja de esas expectativas.