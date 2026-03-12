Murió el diputado santiagueño Juan Manuel Suffloni a los 76 años

Fue un dirigente de una extensa trayectoria política y participó de debates en los medios.

Hoy 17:04

Este jueves falleció el diputado provincial Juan Manuel Suffloni a los 76 años, una noticia que generó profundo pesar en el ámbito político de Santiago del Estero. Dirigente con una extensa trayectoria, había asumido recientemente una banca en la Legislatura provincial tras resultar electo en los comicios de octubre pasado.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como interventor en las ciudades de Frías y Lavalle , además de ser presidente del Partido de la Victoria.

Reconocido por su estilo apasionado al momento de debatir y defender sus convicciones, Suffloni supo ganarse el respeto tanto de aliados como de adversarios políticos. Paralelamente, desarrolló una faceta vinculada al periodismo con la conducción del programa Debate Abierto, emitido por Radio Panorama y Canal 7 Santiago.

Su fallecimiento provocó un profundo dolor entre familiares, amigos y referentes de la política local que destacaron su trayectoria y compromiso con la vida pública.