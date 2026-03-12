Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Locales

El vicegobernador despidió al diputado Suffloni: “Fue un gran compañero”

Carlos Silva Neder brindó unas emotivas palabras de despedida para el fallecido diputado Juan Manuel Suffloni.

Hoy 17:24
carlos silva neder

Este jueves falleció a los 76 años el diputado por el Frente Cívico, Juan Manuel Suffloni. En ese sentido, el vicegobernador Carlos Silva Neder envió unas sentidas palabras para despedir al dirigente político.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Silva Neder lamentó el fallecimiento y lo recordó como una gran persona y compañero.

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento del diputado provincial Juan Manuel Suffloni. Fue una gran persona y un gran compañero. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD”, escribió en sus redes sociales.

TEMAS Carlos Silva Neder

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT