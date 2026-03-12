El vicegobernador despidió al diputado Suffloni: “Fue un gran compañero”

Carlos Silva Neder brindó unas emotivas palabras de despedida para el fallecido diputado Juan Manuel Suffloni.

Hoy 17:24

Este jueves falleció a los 76 años el diputado por el Frente Cívico, Juan Manuel Suffloni. En ese sentido, el vicegobernador Carlos Silva Neder envió unas sentidas palabras para despedir al dirigente político.

Silva Neder lamentó el fallecimiento y lo recordó como una gran persona y compañero.

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento del diputado provincial Juan Manuel Suffloni. Fue una gran persona y un gran compañero. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD”, escribió en sus redes sociales.