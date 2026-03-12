Choque y fuga en el barrio Centenario: motociclista abandonó a su hermano herido tras un siniestro

El hecho ocurrió en la esquina de Moreno y Maipú entre un auto y una moto con dos ocupantes. La Policía encontró a uno de los jóvenes lesionado en otra calle y ahora investiga el caso.

Hoy 17:55

Un siniestro vial con fuga ocurrido en el barrio Centenario es investigado por personal policial luego de que un motociclista abandonara a su hermano herido tras un choque.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Moreno (N) y Maipú, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron por causas que todavía se intentan establecer.

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, en la motocicleta viajaban dos jóvenes que serían hermanos. Tras el impacto, el conductor del rodado se dio a la fuga, dejando a su acompañante en la zona.

Cuando personal policial llegó al lugar del siniestro, la motocicleta ya no se encontraba en la escena. Allí los efectivos dialogaron con la mujer que conducía el automóvil, quien relató cómo se habría producido el choque.

Minutos después, los policías recibieron un aviso sobre otro incidente en calle Córdoba, a 200 metros de donde se encontraban, por lo que se dirigieron hacia ese sector.

Al llegar, encontraron a un joven herido y con su pierna ensangrentada sobre una vereda, quien resultó ser el acompañante de la motocicleta involucrada en el choque.

Según habría relatado a los uniformados, su propio hermano lo dejó en el lugar "por temor a tener problemas con la documentación del vehículo".

En el procedimiento intervino personal de las comisarías Cuarta y Quinta, debido a que el hecho involucra ambas jurisdicciones.

La Policía la colaboración de personal médico del SEASE 107 para asistir al joven lesionado, mientras continúa con la investigación para ubicar al conductor de la motocicleta.