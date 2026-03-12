Entre silbidos, el Dibu fue clave en el triunfo del Aston Villa ante Lille en Francia

El marplatense tuvo dos grandes tapadas en la victoria de su equipo, que superó a los franceses por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Europa League.

El ambiente en Lille se suponía hostil de antemano. Desde Qatar 2022, la presencia de los argentinos no son bien recibidas en Francia. Claro, siempre dejando de lado a los futbolistas que juegan en la liga local. Pero con Emiliano Martínez la cosa va un poco más allá. Porque por si no hubiera sido suficiente la final en el Lusail, el Dibu se encargó de que la relación sea más que tensa cada vez que se cruzan.

Dibu Martínez fue clave en el triunfo del Aston Villa

En 2024, el arquero eliminó precisamente al Lille en cuartos de final de la Europa League en la tanda de penales. Aquella definición estuvo marcado por el silbido constante de los hinchas al marplatense, que respondió tapando dos penales frente a André y Bentaleb. Cabe destacar que aquella eliminatoria es recordado por la amonestación del Dibu, quien vio la amarilla por provacar a los simpatizantes franceses, que lo había insultado durante todo el encuentro.

Ahora, casi una temporada y medio más tarde, el Dibu volvió a enfrentar al Lille. En esta ocasión fue en octavos de final de la Europa League. Al igual que en su primer visita, el recibimiento fue el esperado. Una ola de silbidos y abucheos cayó desde los cuatro frentes al momento en el que el argentino salió a calentar.

Así continuó a lo largo de todo el duelo, en donde Dibu (fue silbado cada vez que tocó la pelota) protagonizó una gran tapada cerca del cierre de la primera parte tras un disparo de media distancia que pudo contener.

Luego de un primer tiempo en el que no ocurrió demasiado pese a la leve supremacía del conjunto local, el Aston Villa golpeó en el momento justo. Tras un pelotazo largo de Pau Torres que cabeceó Emi Buendía, quien también estuvo desde la partida, Ollie Watkins puso el 1-0 de su equipo.

Tres atajadas claves para mantener el cero en su arco

Desde allí, los ingleses se replegaron en la consistencia de su arquero. En dos ocasiones, Martínez fue vital para conservar la ventaja de su equipo. Primero fue un disparo a Fernández Pardo, quien tiró a colocar sobre el poste izquierdo del argentino, que logró sacar la pelota para su costado.

Luego, a cuatro minutos del cierre, Félix Correia se armó un jugadón dentro del área, pero perdió en el mano a mano con Dibu, que volvió a negarle el empate a los franceses. Tras el triunfo en Lille, los Villanos deberán defender la ventaja el próximo jueves, cuando reciban a lo galós en Birmingham.