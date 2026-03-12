Detectaron tres casos positivos de chikungunya en Santiago del Estero

El ministerio de Salud refuerza la vigilancia y las acciones de control frente al dengue y chikungunya.

El Ministerio de Salud de la Provincia informó la detección de tres casos positivos de chikungunya en la ciudad Capital. Se trata de personas sin antecedentes de viaje, por lo que se encuentra en curso la correspondiente investigación epidemiológica.

En este contexto, la provincia mantiene una vigilancia activa y permanente debido a la situación epidemiológica regional. Actualmente se registra un brote de chikungunya en la provincia de Salta, con más de 120 casos confirmados, además de la presencia de casos en países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Brasil, y en provincias vecinas como Tucumán y Jujuy.

Asimismo, se informó que en Santiago del Estero actualmente no se registra circulación de dengue.

Tras la confirmación de los casos por parte del Centro de Estudios de Alta Complejidad y Medicina Molecular (CEAMM), se activaron de inmediato los protocolos sanitarios de control de foco. Equipos de la Dirección de Vectores, junto a personal de Atención Primaria de la Salud (APS) y con el apoyo de la Dirección de Epidemiología, realizaron operativos de bloqueo y vigilancia en la zona, con recorridos casa por casa para la búsqueda de personas con síntomas febriles y la eliminación de criaderos de mosquitos.

Hasta el momento no se registraron nuevos casos sintomáticos vinculados a los pacientes confirmados.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector que transmite el dengue. Se caracteriza principalmente por fiebre alta y dolor articular intenso, que puede generar limitaciones en la movilidad. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

En algunos casos, el dolor en las articulaciones puede persistir durante semanas o meses. Si bien la enfermedad generalmente no produce complicaciones hemorrágicas como el dengue, puede provocar deshidratación y descompensar enfermedades crónicas preexistentes, especialmente en personas mayores, pacientes con comorbilidades y niños menores de un año.

Desde la cartera sanitaria se instó a la población a realizar una consulta médica precoz ante la aparición de síntomas compatibles, como fiebre mayor a 38° acompañada de dolor corporal o articular intenso.

Las autoridades recordaron además que actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico para el chikungunya, y que la vacuna contra el dengue no brinda protección frente a esta enfermedad.

En este contexto, el Ministerio de Salud remarcó que la única forma de prevenir el Chikungunya es eliminando los criaderos de mosquitos continúa siendo la medida más efectiva para prevenir estas enfermedades, ya que el mosquito transmisor se reproduce en recipientes que acumulan agua dentro y fuera de las viviendas.

Por ello, se recomienda a la comunidad:

•Revisar y eliminar todos los recipientes que acumulen agua dentro y fuera de los hogares.

•Mantener patios limpios y desmalezados, y limpiar canaletas y desagües.

•Usar repelente de forma regular.

•Consultar de inmediato ante fiebre mayor a 38° y dolor corporal o articular intenso.

•No automedicarse.

El Ministerio de Salud informó que la vigilancia epidemiológica continúa activa y que se seguirán reforzando las acciones de prevención, control y monitoreo en todo el territorio provincial.