Una japonesa campeona mundial de Taekwon-do eligió Santiago del Estero para sus entrenamientos

Satsuki Awaji, se encuentra de visita en Santiago del Estero.

Hoy 19:11

La integrante del Seleccionado Japonés de Taekwon-do, Satsuki Awaji, de la ciudad de Kawasaki, se encuentra de visita en Santiago del Estero, donde participa de jornadas de entrenamiento en el Taekwon-Do Oro Kwan Argentina (Toka), donde comparte su experiencia con deportistas locales.

La llegada de la atleta japonesa (Boo sabum nim, III dan) se dio a partir de una relación de amistad con la taekwondista argentina Natalia Sosa, de Quilmes, Buenos Aires, a quien conoció durante un torneo internacional.

A partir de ese vínculo, la representante asiática decidió viajar al país y eligió a Santiago del Estero para continuar perfeccionándose ya que el dojo local es considerado el mejor de Argentina.

Satsuki Awaji fue presentada este jueves en la sede de la Secretaría de Deportes de la provincia por el titular del organismo, Carlos Dapello, junto con el 9° gran master Osvaldo Ríos Olivero; el sabonim (VI dan) Matías Ríos Olivero; la boo sabum nim (III Dan) Natalia Sosa y el I dan Juan Cruz Figueroa.

Dapello expresó su orgullo por esta visita y en nombre del gobernador Elías Suárez dio la bienvenida a la campeona del mundo con el Seleccionado Japonés. “El gobernador me pidió que transmita esta alegría que nos produce a los santiagueños y al deporte local, teniendo en cuenta la política deportiva del Gobierno provincial que nos permite abrazar todos estos acontecimientos”.

A su turno, Osvaldo Ríos Olivero y Sosa expresaron su satisfacción por esta posibilidad de intercambiar técnica con un atleta internacional, lo que también refleja el crecimiento del taekwon-do en Argentina.