“Fue una gran persona y un enorme militante”, dijo el gobernador Elías Suárez tras la muerte de Suffloni

El mandatario santiagueño resaltó la figura del diputado recientemente fallecido.

Hoy 19:31
El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, despidió a través de las redes sociales al diputado Juan Manuel Suffloni, quien falleció este jueves a los 76 años.

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento del diputado provincial por el @frentecivicoporsantiago Juan Manuel Suffloni. Fue una gran persona y un enorme militante. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD”, publicó el mandatario.

