Por primera vez la UNSE destinará un presupuesto propio para el área de Posgrado

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) contará por primera vez con una partida presupuestaria específica destinada al fortalecimiento de su sistema de posgrado. La decisión fue anunciada tras una reunión del Consejo de Posgrado de la universidad y representa un avance histórico para el desarrollo académico e investigativo de la institución.

La secretaria de Posgrado de la UNSE, Florencia Frau, explicó que la medida permitirá planificar nuevas actividades, fortalecer las carreras existentes y mejorar las condiciones de funcionamiento de las propuestas académicas de cuarto nivel.

“Por primera vez en la universidad hay una partida presupuestaria destinada a posgrado que se va a distribuir a partir de lo que decida el Consejo de Posgrado. Esto nos da libertad para pensar actividades propias y fortalecer las carreras que tienen las facultades”, señaló en diálogo con medios de la universidad.

El nuevo presupuesto permitirá otorgar subsidios institucionales a las unidades académicas, destinados a colaborar con el sostenimiento de las carreras de posgrado.

Si bien los cursos y programas de posgrado tienen aranceles, desde la universidad remarcan que los costos son considerablemente menores que los de instituciones privadas, en parte gracias al apoyo institucional.

Actualmente la UNSE cuenta con 27 carreras de posgrado, y se encuentran en evaluación dos nuevos doctorados que permitirían ampliar la oferta académica en áreas aún vacantes dentro de la universidad.

En este sentido, Frau destacó que los recursos también permitirán invitar docentes especializados y desarrollar nuevas propuestas formativas, con el objetivo de fortalecer la calidad académica.

Articulación

Uno de los lineamientos centrales impulsados por las autoridades universitarias es integrar el sistema de posgrado con las áreas de ciencia, técnica y vinculación tecnológica.

Según explicó la secretaria de Posgrado, la formación de posgrado y la investigación están estrechamente vinculadas. “No existe la ciencia y la técnica sin el posgrado, ni el posgrado sin la ciencia y la técnica. Van de la mano, porque los estudiantes que realizan estas carreras necesariamente desarrollan investigación”, sostuvo.

En ese marco, se proyectan actividades conjuntas de difusión científica, jornadas y espacios de intercambio que permitan visibilizar las investigaciones que se desarrollan en la universidad y fortalecer el vínculo con el sector productivo y emprendedor.

Becas para docentes y no docentes

Otro de los ejes destacados es la continuidad de las becas destinadas al personal docente y nodocente de la universidad que realiza doctorados.

Estos apoyos permiten financiar materiales de investigación, estadías académicas o pasantías en otras instituciones.

Frau subrayó además un dato significativo: la participación de personal nodocente entre los beneficiarios de estas becas, lo que amplía las oportunidades de formación dentro de la comunidad universitaria. “No es solamente fortalecer las carreras, sino también acompañar a nuestro personal que está realizando estudios de posgrado”, remarcó.