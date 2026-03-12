Adorni admitió un error por sus dichos sobre su viaje a Estados Unidos: “La palabra no debió ser deslomarse”

El jefe de Gabinete reconoció que fue un error utilizar la expresión “deslomarse” al referirse a su viaje a Nueva York y agradeció el respaldo público que recibió del presidente Javier Milei y del resto del gabinete nacional.

Hoy 20:00

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica generada por su viaje a Nueva York durante la Argentina Week y reconoció que utilizó una expresión desafortunada al describir su agenda de trabajo en Estados Unidos. “La palabra no debió ser deslomarse”, admitió el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tema tomó notoriedad luego de que Adorni mencionara en una entrevista televisiva que viajaría a Estados Unidos a “deslomarse” trabajando y que, por ese motivo, había decidido que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañara durante la estadía. Sus declaraciones se dieron en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24.

La aclaración de Adorni tras la polémica

En un posteo publicado en la red social X, el funcionario reconoció que su frase no fue la más adecuada para describir su actividad durante el viaje oficial.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, expresó.

Adorni también explicó que su intención fue destacar el trabajo que, según afirmó, viene realizando el Gobierno desde el inicio de la gestión. En ese sentido, sostuvo que detrás de su explicación está la voluntad de mostrar “todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Además, agregó: “Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”.

Respaldo del Gobierno a Manuel Adorni

En medio de la controversia, distintos funcionarios del Gobierno nacional expresaron su apoyo al jefe de Gabinete. Entre ellos se destacó el mensaje del presidente Javier Milei, quien defendió públicamente al funcionario.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni...!!! LLA! VLLC!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Agradecimiento al gabinete nacional

En su mensaje, Adorni también aprovechó para agradecer el respaldo recibido por parte de los integrantes del Gobierno.

“Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, concluyó.

La controversia se produce en un contexto en el que también se mencionó un viaje previo que el funcionario habría realizado con su esposa a Punta del Este en un avión privado, situación que volvió a poner su agenda de viajes en el centro del debate político.