“Me violó”: habló la influencer que denunció a Chelo Torres, cantante de Grupo Green

La joven relató públicamente el dramático episodio que denunció ante la Justicia. Aseguró que aceptó reunirse con el músico para entrevistarlo, pero que el encuentro terminó en un abuso sexual dentro del vehículo del artista.

Hoy 21:17

La influencer que denunció por violación al cantante de cumbia Chelo Torres habló públicamente y relató el dramático episodio que asegura haber vivido durante un encuentro con el músico, quien fue detenido en las últimas horas tras la acusación.

La joven, una tiktoker vinculada al ambiente musical, brindó su testimonio en un noticiero de Telefe, donde sostuvo que accedió a reunirse con el artista con la intención de realizarle una entrevista, pero que la situación derivó en un hecho de violencia sexual.

“Empezó a tocarme la pierna y no me gustó. Me sentí muy incómoda. Me quise bajar y dijo que no. Me besó, se me tiró encima y me empujó. Abusó de mí, literalmente. Me violó. ¿Qué puedo decir?”, expresó la joven durante la entrevista.

El relato de la denunciante contra Chelo Torres

Según explicó la influencer, el hecho ocurrió dentro del vehículo del cantante, una Volkswagen Suran negra. De acuerdo con su relato, en medio de la situación intentó pedir ayuda golpeando una luz que estaba ubicada en una de las puertas del automóvil para llamar la atención de los vecinos.

Sin embargo, nadie advirtió lo que estaba sucediendo. “Le dije que me deje ir y asquerosamente me volvió a besar. Fue terrible. Hablo con músicos, pero nunca me imaginé esto”, agregó la joven, visiblemente afectada.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó un operativo que se concretó durante la madrugada en la vivienda del músico en Villa Fiorito, donde efectivos policiales procedieron a su detención.

Durante el procedimiento también se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y el automóvil del artista, elementos que podrían ser analizados en el marco de la investigación judicial.

El antecedente judicial del cantante

La detención generó repercusión debido a que el músico ya había sido condenado anteriormente por un delito similar. En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por abuso sexual contra una menor de edad.