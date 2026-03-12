La intendente Fuentes entregó más de 2000 uniformes de trabajo

Fue para el personal del Servicio de recolección y limpieza de la ciudad.

Hoy 21:24

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nuevos uniformes de trabajo al personal de la Dirección de Servicios Urbanos, en el marco de las políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los empleados y fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Durante el acto, que contó con la participación de funcionarios del gabinete y representantes gremiales, se distribuyeron 2.000 uniformes, compuestos por camisa y pantalón de grafa y botines de seguridad, a trabajadores de todos los centros operativos.

La jefa comunal reconoció “la importancia de su labor diaria para garantizar la limpieza, el mantenimiento y el ordenamiento de la ciudad, sobre todo durante esta temporada compleja marcada por lluvias intensas, en la que demostraron estar a la altura de las circunstancias”.

“Nuestros empleados siempre harán lo necesario para atender las demandas de los vecinos, poniendo todo su esfuerzo y compromiso incluso ante las inclemencias climáticas”, expresó.

La Ing. Fuentes indicó que “el uniforme no solo representa comodidad y seguridad, sino también pertenencia y orgullo por tener un empleo digno en un contexto nacional en el que cada vez más personas pierden su trabajo”.

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, felicitó a los trabajadores “por su empeño para mantener la ciudad en buenas condiciones” y agradeció al Ejecutivo “por la constante provisión de uniformes y herramientas, la cual se pudo hacer realidad durante todos estos años gracias a la ordenada administración económica de la intendente Fuentes”.

Acompañaron a la jefa comunal, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; los subsecretarios de Economía; Francisco Zamora, y de Obras Públicas, Rosa Allalla; además de los secretarios de Suoem, José Alzogaray y de Simusa, Leonardo Álvarez.