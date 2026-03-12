La Municipalidad retiró varias toneladas de residuos domiciliarios desde dentro del Desagüe Principal Sur

Se habían acumulado en un puente próximo a la descarga en el rio Dulce.

Personal de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital retiró una gran cantidad de toneladas de residuos domiciliarios desde dentro del Desagüe Principal Sur (DPS) que obstruían su funcionamiento pleno, ya que se habían acumulado en un puente próximo a la descarga en el río Dulce.

En esta oportunidad, los operarios retiraron la basura con retroexcavadoras y utilizaron de 10 cargas de camiones con bateas para el traslado.

Al respecto, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, indicó que las cuadrillas se ocuparon de extraer la basura que obstruía el drenaje y ralentizaba el escurrimiento, “por lo que solicitamos a los vecinos no arrojar residuos en la vía pública para evitar anegamientos”.

“El DPS es el canal más importante de la ciudad, porque recibe las descargas de la mayoría de los canales secundarios y desemboca en el río, por lo que su limpieza y mantenimiento resultan fundamentales, por ello lo atendemos varias veces al año”, afirmó.

El funcionario detalló que “desde el inicio de la temporada de lluvias, se retiraron alrededor de 700 toneladas de desechos de todos los desagües urbanos a cielo abierto”, que suman un sistema de drenaje de agua de lluvia de más de 56 kilómetros en toda la ciudad.