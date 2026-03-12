Reunión preparatoria para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social

La reunión fue este jueves en Casa de Gobierno.

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, mantuvo este jueves una reunión de trabajo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno junto al vicegobernador Carlos Silva Neder, ministros y secretarios de todas las carteras del Poder Ejecutivo, en el marco de los preparativos para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES).

Durante el encuentro participaron además los rectores de la UNSE y UCSE, organismos tecnológicos y productivos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), junto a colegios profesionales, cámaras empresariales y entidades vinculadas al desarrollo agropecuario, productivo y tecnológico de Santiago del Estero. Asimismo, serán convocadas a la presentación del próximo 25 de Marzo, muchas otras instituciones productivas, sociedades rurales, cámaras empresariales y de la construcción, organizaciones deportivas, culturales y cámaras del sector turístico.

La reunión tuvo como objetivo avanzar en la articulación institucional y en la definición de los lineamientos iniciales para el funcionamiento del Consejo Económico y Social, un ámbito de diálogo, participación y construcción colectiva que reunirá a diversos sectores de la sociedad y del estado con el propósito de generar consensos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible de la provincia.

En ese marco, se pudo avanzar en aspectos organizativos y en la agenda de trabajo que tendrá el Consejo una vez formalizada su puesta en marcha.

Por otra parte, se coincidió en la necesidad de consolidar un espacio ya previsto en el Art. 104 de la constitución provincial y en la ley 7054, que promueva el intercambio de ideas, la generación de propuestas y la elaboración de estrategias conjuntas para potenciar el crecimiento económico, la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo en Santiago del Estero.