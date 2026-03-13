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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAR 2026 | 26º
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En vivo: Olímpico va por la recuperación en un duelo clave ante Oberá en el Vicente Rosales

El Negro Bandeño jugará este viernes desde las 22.10 en condición de local con la misión de sumar un triunfo para acercarse a la zona de playoffs.

Hoy 23:42

Olímpico de La Banda será local este viernes 13 ante Oberá Tenis Club, desde las 22.10 en el estadio Vicente Rosales, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Romina Morales, y tendrá televisación para todo el país a través de TyC Sports.

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