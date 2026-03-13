Fuerte cruce entre Sol Pérez y Carmiña tras la expulsión por racismo en Gran Hermano, Generación Dorada

Sol Pérez acorraló a Carmiña para que explicara por qué había hecho los comentarios racistas contra Mavinga, pero no solo no ocurrió eso, sino que todo terminó peor.
La gala de Gran Hermano Generación Dorada tuvo un clima especialmente tenso luego de la expulsión de Carmiña por los comentarios racistas dirigidos a Mavinga. En ese contexto, se produjo un fuerte cruce entre la participante y Sol Pérez, que no dudó en cuestionarla con dureza en pleno debate del programa.
Tal como muchos imaginaban, el panel que acompaña a Santiago del Moro estuvo más encendido que nunca. Los integrantes del ciclo intentaron analizar lo sucedido y entender qué llevó a la periodista paraguaya a pronunciar esas palabras dentro de la casa, pero el clima se volvió cada vez más caldeado a medida que avanzaba la discusión.
"¿Comentario cancelable? Pero me parece que esto…", interrumpió Sol a la expulsada del reality, quien redobló la apuesta y alzó aún más la voz contra Pérez: "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder".
"Sos una radio, y no paras de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, habla sola. Eso te deja parada en como sos, te describe a vos", dijo la abogada, cada vez más enojada y mostrando su descontento por no poder expresarse.
Para intentar bajar la tensión, la comunicadora paraguaya decidió reconocer a su colega y destacar lo positivo de su relación: elogió a su colega y expresó que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", mostrando así un gesto de buena voluntad en medio del clima tenso que se vivía en el estudio.