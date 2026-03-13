Fuerte cruce entre Sol Pérez y Carmiña tras la expulsión por racismo en Gran Hermano, Generación Dorada

Sol Pérez acorraló a Carmiña para que explicara por qué había hecho los comentarios racistas contra Mavinga, pero no solo no ocurrió eso, sino que todo terminó peor.

Hoy 05:36

La gala de Gran Hermano Generación Dorada tuvo un clima especialmente tenso luego de la expulsión de Carmiña por los comentarios racistas dirigidos a Mavinga. En ese contexto, se produjo un fuerte cruce entre la participante y Sol Pérez, que no dudó en cuestionarla con dureza en pleno debate del programa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tal como muchos imaginaban, el panel que acompaña a Santiago del Moro estuvo más encendido que nunca. Los integrantes del ciclo intentaron analizar lo sucedido y entender qué llevó a la periodista paraguaya a pronunciar esas palabras dentro de la casa, pero el clima se volvió cada vez más caldeado a medida que avanzaba la discusión.

"¿Comentario cancelable? Pero me parece que esto…", interrumpió Sol a la expulsada del reality, quien redobló la apuesta y alzó aún más la voz contra Pérez: "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder".

"Sos una radio, y no paras de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, habla sola. Eso te deja parada en como sos, te describe a vos", dijo la abogada, cada vez más enojada y mostrando su descontento por no poder expresarse.

Para intentar bajar la tensión, la comunicadora paraguaya decidió reconocer a su colega y destacar lo positivo de su relación: elogió a su colega y expresó que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", mostrando así un gesto de buena voluntad en medio del clima tenso que se vivía en el estudio.