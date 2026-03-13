Denuncian intento de usurpación y venta ilegal de terrenos en redes sociales

La propietaria de un inmueble en la zona de Maco afirmó que personas desconocidas publicaron su terreno en Facebook ofreciendo lotes en venta. La causa es investigada por la fiscal María Alejandra Holgado.

Hoy 07:05

Una mujer denunció un presunto intento de usurpación y la publicación ilegal de su propiedad en redes sociales para ofrecerla en venta. El hecho ocurrió en la zona de Maco, a la vera de la ruta Empalme, y es investigado por la fiscal María Alejandra Holgado.

La propietaria, Zaida Gili, presentó la denuncia y posteriormente aportó material a la fiscalía y al personal de la Subcomisaría de El Zanjón, incluyendo videos, fotografías y capturas de publicaciones realizadas en Facebook. Según indicó, las publicaciones habrían sido realizadas por un grupo de personas, entre ellas un hombre identificado como Corbalán, quienes difundieron imágenes del terreno.

De acuerdo con la denuncia, en las redes sociales se ofrecían en venta diversos lotes, entre ellos la propiedad de Gili, ubicada en un sector comprendido entre la ruta Empalme y las calles Olmos y Tunales, en el barrio El Pilar.

La damnificada señaló que en los últimos días vecinos de la zona le advirtieron sobre la presencia de personas desconocidas en el lugar, algunas de las cuales habrían estado tomando fotografías y filmando la propiedad.

Posteriormente comenzaron a circular en Facebook publicaciones que promocionaban terrenos en venta, en las que se destacaban supuestas facilidades de pago y características del predio, como la disponibilidad de servicios de agua y electricidad y su ubicación a la vera de la ruta.

Según la denuncia, las publicaciones también habrían sido compartidas por otros usuarios, lo que incrementaría el riesgo de posibles operaciones irregulares o de que personas interesadas sean engañadas.

Mientras avanza la investigación judicial, la propietaria indicó que decidió reforzar la seguridad en el terreno, el cual está conformado por cinco lotes y una vivienda, ante la preocupación generada por la situación.