Güemes no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Tristán Suárez

El Gaucho lo ganaba con un golazo de Benítez, pero el conjunto bonaerense reaccionó en el complemento e igualo el cotejo. Fue 1 a 1 por la quinta fecha de la Primera Nacional.

Hoy 21:05

Güemes no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 frente a Tristán Suárez, en un encuentro en el que el conjunto santiagueño mostró momentos interesantes, aunque dejó escapar dos puntos importantes. El duelo fue en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional.

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Durante gran parte de la primera mitad el partido fue equilibrado, pero con un Gaucho que mostraba cosas interesantes. A los 42 minutos apareció Benítez, quien sacó un tremendo zapatazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo derecho del arco defendido por Bigo. El remate fue inatajable y significó el 1-0 para los santiagueños antes del descanso.

En el complemento, el local salió decidido a buscar la igualdad y rápidamente encontró premio. A los 3 minutos, Kevin Colli apareció para marcar el 1-1 y cambiar el ritmo del encuentro, dándole mayor intensidad al ataque de Tristán Suárez.

A partir de allí el partido se volvió más abierto, con ambos equipos intentando quedarse con la victoria, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales.

Con este empate, Güemes sumó un punto fuera de casa y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso: en la fecha 6 se medirá frente a Agropecuario Argentino, en busca de volver al triunfo.