"Todavía no tenemos desbordes, aunque hay familias autoaisladas en ambos márgenes del río Salado"

El subsecretario de Desarrollo Social señaló a Radio Panorama que el Gobierno provincial trabaja en tareas preventivas ante el aumento del caudal del Salado y del Dulce. Aclaró que no hay evacuados, aunque sí familias autoaisladas en algunas zonas.

Hoy 07:35

El subsecretario de Desarrollo Social de Santiago del Estero, Ramiro Banco, se refirió a la situación generada por el incremento del caudal de los ríos Río Salado y Río Dulce y aseguró que el Gobierno provincial mantiene un operativo preventivo permanente a través del Comité de Emergencia y un equipo interministerial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el funcionario explicó que durante la noche circularon versiones que generaron preocupación, aunque aclaró que no se corresponden con la situación real. “Anoche nos comunicamos preocupados por algo que circulaba y que no es real. Hoy estamos ante el aporte del caudal histórico del dique de Las Termas, de 1.600 metros cúbicos por segundo, y trabajamos atentos a cualquier situación que requiera intervención”, indicó.

Banco sostuvo que el trabajo del Gobierno se centra principalmente en medidas de prevención, ya que hasta el momento no se registran desbordes en los sectores monitoreados. “Todavía no tenemos desbordes. Desde enero venimos trabajando en ambos ríos por el caudal tan grande”, afirmó.

No obstante, señaló que en zonas vinculadas al Río Salado hay familias que permanecen autoaisladas en ambos márgenes, producto del avance del agua. Ante esta situación, explicó que el Estado mantiene presencia en el territorio para garantizar asistencia. “Como Estado tenemos que marcar presencia cubriendo necesidades con nuestros recursos para asistir vía terrestre, aérea o por agua a través de lanchas. La idea es que la gente esté atendida”, expresó. Además, destacó que el gobernador dispuso trabajar de manera articulada con intendentes y comisionados municipales para asegurar la asistencia.

Ramiro Banco

En el caso de Termas de Río Hondo, Banco informó que el municipio habilitó centros de aislamiento como medida preventiva, que podrían utilizarse en caso de que sea necesario evacuar a vecinos. Sin embargo, remarcó que hasta el momento no hay familias evacuadas. “El Gobierno arbitró todos los medios necesarios para actuar si se necesita, pero hoy hablamos de prevención”, subrayó.

El funcionario también indicó que se realizaron trabajos en barrios cercanos a la ribera del Río Dulce en la ciudad de Santiago del Estero, especialmente en sectores como Reconquista e Independencia, que resultaron afectados por las lluvias intensas registradas en los últimos días.

Finalmente, Banco pidió a la población extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia. “Hay que tener en cuenta el trabajo de prevención que realizan Defensa Civil y la Policía de la provincia. No desafiemos al río, que es traicionero, ni pongamos en riesgo a quienes están trabajando desde enero para cuidar a nuestros hermanos santiagueños”, concluyó.