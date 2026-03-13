"Si todos los meses aumentan tarifas, combustible y carne, es imposible bajar el número de la inflación"

El periodista analizó el dato inflacionario de febrero y señaló que la suba de tarifas, la compra de reservas por parte del Banco Central y las expectativas sobre el dólar influyen en la dinámica de los precios.

Hoy 08:22

El periodista económico Osvaldo Granados analizó este viernes el comportamiento de la inflación y el escenario económico actual durante su columna en Radio Panorama. Allí advirtió que la suba de tarifas, combustibles y alimentos dificulta la desaceleración de los precios.

Granados se refirió al último dato inflacionario, que marcó un 2,9%, y señaló que reducir ese índice resulta complejo en el contexto actual. “Hace rato que vengo señalando que en Buenos Aires el transporte, la luz y el gas estaban muy subsidiados. Ahora se paga cerca del 75% de la tarifa y si todos los meses se aumenta todo, además del combustible y la carne, es imposible que baje ese número”, afirmó.

El periodista también mencionó el impacto de las decisiones vinculadas a la política monetaria y la acumulación de reservas. Según explicó, el Fondo Monetario Internacional le exige al Banco Central comprar dólares, lo que genera presión sobre la emisión. “En poco tiempo se compraron millones de dólares y para hacerlo se está emitiendo dinero, que termina en el sector financiero y puede ir al dólar”, sostuvo.

En ese contexto, Granados analizó además el funcionamiento del esquema de bandas cambiarias y las expectativas que genera en el mercado. “La banda superior del dólar sube junto con la inflación. Hoy el techo ronda los 1.700 pesos y el piso cerca de 877. El dólar está alrededor de 1.400, pero ese techo genera expectativas”, explicó. También recordó que el Gobierno había anticipado que el valor se ajustaría según la inflación, algo que —según indicó— ya está ocurriendo.

Por otra parte, el periodista se refirió a la iniciativa “Argentina Week”, un evento orientado a atraer inversiones al país. Según comentó, se trata de una experiencia inédita en el país, inspirada en encuentros similares que se realizan en Brasil impulsados por el sector privado. “Argentina tiene muchas posibilidades, pero todavía hay dudas porque el riesgo país sigue siendo alto”, indicó.

Finalmente, Granados destacó el clima social que atraviesa la economía. Señaló que muchas personas reconocen dificultades en el presente, aunque existe cierta expectativa de mejora a futuro. “Me dijeron que un 49% de la gente la está pasando mal, pero el 47% cree que en un año va a estar mejor. No se puede perder la confianza, porque eso es lo que está moviendo el amperímetro”, concluyó.