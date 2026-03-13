Bolivia y Chile quieren mejor el vínculo entre países pero Kast ordenó el cierre de la frontera en el primer día de gestión

En su primer día de gestión, el presidente Kast envió señales contradictorias: ordenó el cierre de la frontera con Bolivia y la construcción de “barreras físicas” para desincentivar la migración ilegal.

Los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast han manifestado su disposición a abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral de Bolivia y Chile, tras casi medio siglo de distanciamiento diplomático. Sin embargo, en su primer día de gestión, el presidente Kast envió señales contradictorias: ordenó el cierre de la frontera con Bolivia y la construcción de “barreras físicas” para desincentivar la migración ilegal.

Tras asumir el mando del país, Kast firmó una serie de decretos sobre varios ejes; uno de los cuales apunta a reforzar el control de la frontera norte. Entre las primeras decisiones figura una Instrucción Política Nacional de Cierre Fronterizo y Declaración de Zona Militar, que contempla la delimitación del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para su declaración formal como zona militar de control territorial.

“Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración legal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó sus primeros seis decretos.

Las medidas inmediatas incluyen el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza. El ámbito geográfico donde se reforzará el control militar abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según datos oficiales, cerca de 180.266 bolivianos viven en Chile, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes en el país. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística de Chile estima que existen en total cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular .

En los últimos años, hubo un aumento de la migración boliviana informal ligado a la demanda de mano de obra temporal en la agricultura, especialmente en temporadas de cosecha de frutas, y en 2025 los bolivianos se convirtieron en la principal nacionalidad que solicita visas laborales.

La agenda entre ambos países ha estado marcada por tensiones fronterizas relacionadas no solo con la migración ilegal, sino también con el contrabando y el crimen organizado.

¿Un nuevo capítulo?

Los presidentes Paz y Kast han expresado su voluntad de fortalecer el vínculo diplomático entre Bolivia y Chile, países que no tienen relación a nivel de embajadores desde la década del 70, a pesar de compartir 800 kilómetros de frontera y tener una infinidad de asuntos en común.

La disputa entre ambas naciones gira en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884, distanciamiento que profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Con el giro político en La Paz y Santiago, algunos analistas ven con expectativa la posibilidad de mejorar el vínculo diplomático. Durante la campaña electoral, Kast manifestó su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia “desde el primer día del gobierno” y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo.

De igual forma, Paz —que asistió ayer al acto de investidura de su par en Valparaíso— habló con medios chilenos sobre un inminente cambio en la política exterior con Chile. “La lógica es que nos llevemos bien para crecer; nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mejor integración y eso vamos a hacer”, afirmó a los periodistas. El presidente boliviano informó también que ofreció a Chile puertos en Brasil para generar una línea de comunicación entre ambos países.

La primera señal concreta de este acercamiento diplomático fue la exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Sin embargo, el cierre de la frontera y la construcción de barreras físicas podrían abrir un nuevo foco de tensión entre las naciones.