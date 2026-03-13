Video: echaron a un policía en Cañuelas tras ser filmado en pleno acto sexual junto al patrullero

El video registrado por cámaras de seguridad desató el escándalo y la inmediata desvinculación del agente.

Hoy 11:04

Un agente del Comando de Patrullas de Cañuelas atraviesa una complicada situación judicial luego de que se difundiera un video suyo teniendo relaciones sexuales.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el efectivo, que tenía puesto el uniforme, mantenía relaciones sexuales al costado del patrullero.

El episodio ocurrió el pasado 7 de marzo, a las 5:45 de la mañana, en las inmediaciones del Country Cañuelas Golf, en sentido al cementerio municipal. Según trascendió, el policía no se dio cuenta de que en la zona había cámaras de vigilancia.

Las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires le iniciaron un sumario al agente de 22 años y fue desvinculado.

“Estuvo detenido en el lugar durante unos diez minutos con una civil con la que concertó un encuentro”, explicó alguien vinculado al expediente, al medio local InfoCañuelas.

Tanto la viralización de las imágenes, como el recorrido que siguió el GPS, fueron clave para identificar al efectivo.

El caso quedó a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, organismo que avanzará con la sanción definitiva e investigará a fondo el episodio.