Rosario Central recibe a Banfield con la mira puesta en la cima de la Zona B

El Canalla será local este sábado en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo rosarino busca acercarse al liderazgo, mientras que el Taladro necesita recuperarse.

Hoy 00:11

Rosario Central recibirá a Banfield este sábado 14 de marzo en el Estadio Gigante de Arroyito, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 21:00 de Argentina y será televisado por TNT Sports.

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El conjunto rosarino afronta el partido con objetivos altos en la Zona B, ya que pelea por el liderazgo del grupo e incluso busca posicionarse como uno de los mejores equipos de la tabla anual. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de empatar 0 a 0 frente a Argentinos Juniors, aunque mantiene una estadística positiva con solo una derrota en los últimos ocho partidos de liga.

Una de las incógnitas en el Canalla pasa por la presencia de Ángel Di María, quien está en duda para el encuentro. En caso de no estar desde el arranque, futbolistas como Franco Ibarra, Alejo Véliz y Jaminton Campaz aparecen como algunas de las principales cartas ofensivas del equipo.

Por el lado del Taladro, el momento es distinto. El equipo dirigido por Pedro Troglio llega golpeado tras caer 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y acumula cuatro derrotas en los últimos seis partidos, resultados que lo mantienen lejos de los puestos de clasificación.

En el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se destacan en ataque Mauro Méndez y Tiziano Perrotta, mientras que también sobresalen futbolistas como Lautaro Gómez y Sergio Vittor.

El último antecedente entre ambos equipos se registró el 20 de octubre de 2024, cuando empataron 1 a 1 con goles de Leandro Garate para Banfield y Jaminton Campaz para Rosario Central.

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