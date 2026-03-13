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Los operativos integrales de salud se realizarán durante todos los jueves de marzo

Vecinos de todas las edades pudieron acceder a los servicios de vacunación, controles de presión arterial, asesoramiento y colocación de parches mamarios.

Hoy 13:19
La Banda

Con gran convocatoria continúan realizándose los operativos de salud integral en donde los vecinos de todas las edades pudieron acceder a los servicios de vacunación, controles de presión arterial, asesoramiento y colocación de parches mamarios.

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La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección de Salud (Av. Besares y Alem) donde vecinos de todas las edades acudieron a solicitar distintos tipos de asistencias que el municipio ofrecerá de manera gratuita durante todos los jueves de marzo de 8.30 a 12.

En este sentido, se indicó que quienes deseen podrán recibir las dosis de vacunas antigripales, Dengue, Hepatitis B y antitetánica, asimismo podrán recibir asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, nutrición y cuidados específicos de la salud femenina.

Desde el área, se indicó que estos operativos fueron programados, en un principio, en el marco del “Mes de la Mujer” pero debido a la gran concurrencia de vecinos se determinó brindar asistencia a todos los vecinos que lo requieran.  

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