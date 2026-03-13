“Estos resultados no son magia, son fruto de 30 años de trabajo”

Claudia Tarchini, titular de la DIGAIA valoró el informe del Observatorio Argentino de Drogas que ubica a la provincia por debajo de la media nacional en consumo entre estudiantes secundarios y remarcó el impacto de las políticas educativas sostenidas en prevención de adicciones.

Hoy 13:57

Tras la publicación del informe del Observatorio Argentino de Drogas, que ubicó a Santiago del Estero entre las provincias con menores niveles de consumo de sustancias entre estudiantes secundarios, la directora de la Dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones (DIGAIA), Claudia Tarchini, destacó que estos resultados responden a años de políticas públicas sostenidas en materia de prevención.

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En diálogo con Radio Panorama, la funcionaria señaló que el informe representa una señal positiva, aunque aclaró que detrás de esos indicadores hay un largo proceso de trabajo institucional. “Esto no es magia. Es el resultado de mucho trabajo sostenido, de políticas públicas coherentes y del compromiso de quienes diseñan, ejecutan y acompañan estas acciones en el territorio”, expresó.

Tarchini explicó que el relevamiento incluyó más de 2,1 millones de estudiantes de todo el país, entre ellos unos 45.000 alumnos de escuelas santiagueñas, lo que permitió comparar los niveles de consumo entre las distintas provincias. En ese marco, Santiago del Estero aparece por debajo del promedio nacional en varias sustancias, como alcohol, marihuana y también en prácticas como las apuestas.

Según detalló, el consumo de alcohol en la provincia alcanza el 56%, mientras que el promedio nacional es del 66,4%, y en el caso de la marihuana la media nacional se ubica en el 12%, frente al 10% registrado en Santiago del Estero.

La titular de la DIGAIA atribuyó estos resultados al trabajo preventivo desarrollado durante décadas en el sistema educativo, a través de programas que se implementan desde los primeros niveles de enseñanza. Entre ellos mencionó iniciativas como “Busca Adelante”, que este año cumple 30 años de ejecución en el nivel inicial, además de programas de voluntariado juvenil y espacios de formación para docentes y estudiantes.

“Son generaciones de docentes y de alumnos que hemos acompañado. Hay una decisión política de sostener estas acciones y de incluir la prevención dentro de la currícula educativa”, indicó.

En ese sentido, remarcó que Santiago del Estero es la única provincia que realiza cuatro jornadas institucionales al año dedicadas específicamente a la prevención de adicciones, con material pedagógico elaborado por equipos técnicos locales y trabajado en escuelas públicas y privadas.

Tarchini también subrayó que el abordaje de esta problemática requiere un compromiso colectivo entre el Estado, las escuelas, las familias y la comunidad. “La prevención es una construcción entre todos. Necesitamos acompañar a los jóvenes, escucharlos y generar espacios de diálogo”, afirmó.

Finalmente, advirtió que el consumo de alcohol sigue siendo uno de los desafíos más complejos, debido a su aceptación social y su amplia disponibilidad. En ese marco, sostuvo que las estrategias de prevención apuntan a fortalecer la información y el pensamiento crítico de los adolescentes para que puedan tomar decisiones responsables.