Video: así evacúan a los vecinos del barrio Salta Prolongación ante la crecida del Río Dulce

El avance del caudal obligó a activar un operativo preventivo para resguardar a las familias que viven en zonas cercanas al río. Personal municipal y de emergencia trabaja en la asistencia y traslado de los vecinos.

Hoy 12:21

Diferentes organismos municipales, con la colaboración de la Policía de la provincia, iniciaron un operativo de evacuación preventiva en el barrio Salta Prolongación, en la ciudad de La Banda, ante el avance del caudal del Río Dulce y el riesgo de anegamientos en sectores cercanos a la ribera.

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La medida se adoptó como forma de prevención debido al incremento del nivel del río registrado en las últimas horas, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes comenzaron a dejar sus casas llevándose sólo lo escencial.

Durante el operativo, los equipos de emergencia colaboran con el traslado de pertenencias y acompañan a los residentes que aceptaron ser evacuados hacia centros de resguardo dispuestos por el municipio y viviendas de familiares.

Las autoridades recomendaron a los vecinos mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y evitar permanecer en zonas bajas o cercanas a la ribera mientras se monitorea de manera permanente la evolución del caudal del Río Dulce.

El operativo continuará durante la jornada en distintos sectores de la zona del río para evaluar la situación y asistir a las familias que puedan resultar afectadas por la crecida.