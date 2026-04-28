El rey Carlos III condenó ante el Congreso de Estados Unidos el atentado contra Trump y pidió defender la democracia

El rey Carlos III abrió su discurso en el Capitolio con una fuerte condena al intento de ataque contra Donald Trump y llamó a reforzar la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos frente a los desafíos globales.

Hoy 21:55

El rey Carlos III inauguró este martes su intervención ante el Congreso de Estados Unidos con una contundente condena al intento de atentado contra el presidente Donald Trump, ocurrido días atrás en Washington. Desde el estrado del Capitolio, el monarca advirtió que los actos de violencia dirigidos contra las instituciones democráticas “nunca tendrán éxito”.

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El discurso se dio en un contexto de fuerte conmoción política en el país. “Nos reunimos tras un incidente que buscó atacar el liderazgo de su nación y generar miedo y división”, expresó el soberano británico ante legisladores de ambas cámaras. Y remarcó, con tono firme: “Permítanme decir con absoluta determinación: esos actos jamás prosperarán”.

La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente JD Vance y del titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aunque el presidente Trump no asistió.

Más allá de la condena al episodio violento, el rey centró buena parte de su mensaje en la necesidad de reforzar los lazos entre el Reino Unido y Estados Unidos, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas.

En ese sentido, instó a mantener el respaldo a Ucrania frente a la ofensiva rusa y destacó el rol clave de la OTAN, en momentos en que la alianza fue objeto de cuestionamientos dentro de la política estadounidense.

Carlos III evocó los momentos en los que ambos países actuaron como aliados estratégicos, como durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el conflicto en Afganistán. “Esa misma firmeza es la que hoy se necesita para defender a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, el monarca hizo hincapié en los valores compartidos entre ambas naciones y en la importancia de sostener la cooperación a pesar de las diferencias políticas. “Más allá de nuestros desacuerdos, seguimos unidos en el compromiso de proteger a la democracia y a nuestros pueblos”, afirmó.

El mensaje también tuvo un tono histórico. En el marco de los 250 años de la independencia estadounidense, que se conmemoran este año, Carlos III subrayó que la relación bilateral “nació del conflicto, pero se fortaleció con el tiempo”. Según dijo, cuando ambos países lograron encontrar consensos, los resultados tuvieron impacto global.

El viaje del rey —el primero de Estado a Estados Unidos desde su coronación— se mantuvo a pesar del reciente intento de ataque ocurrido durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca. El hecho obligó a reforzar los operativos de seguridad en toda la capital.

El episodio fue protagonizado por un hombre armado que intentó ingresar al evento, aunque fue rápidamente reducido por agentes de seguridad. No hubo heridos, pero el presidente Trump, la primera dama y otros altos funcionarios debieron ser evacuados. El sospechoso enfrenta cargos graves, entre ellos intento de magnicidio.